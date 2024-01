Rientrano in casa e trovano la coinquilina senza vita: la tragedia in un appartamento del Piano

ANCONA – È stata ritrovata dalle coinquiline, priva di vita nel letto della sua camera, ed una volta arrivati i soccorsi, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in un appartamento del Piano, dove una donna di 48 anni è deceduta nell’abitazione che condivida con altre persone, le quali una volta rientrate si sono accorte che era restata all'interno della sua camera ed una volta fatta la terribile scoperta, hanno richiesto l’intervento del 118 e dei Carabinieri.

Nell’appartamento, i militari non hanno trovato sostanze sospette né farmaci, né riscontrato segni di violenza, e questo avvalorerebbe l’ipotesi di un decesso per cause naturali. Il corpo della donna è stato successivamente trasportato presso la camera mortuaria dell’Ospedale Regionale di Torrette, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.