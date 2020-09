Tenta il suicidio buttandosi dal balcone di casa, salvata dallo stendibiancheria

Tenta di togliersi la vita buttandosi dal balcone di casa, ma la fortuna ha voluto che il suo volo fosse attutito da uno stendibiancheria, che l’ha poi fatta finire all’interno, sul pavimento del balcone dell’appartamento sottostante. Ma ad essere determinante è stato anche l’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ancona che, guidati dal comandante Vittorio De Lisa, sono arrivati in una manciata di minuti e hanno persuaso la donna di 38 anni a non muoversi da quella posizione, facendola desistere dal portare al termine il suo proposito.

Il fatto è avvenuto questa mattina in una palazzina di un comune dell’hinterland anconetano. La donna si è gettata intorno alle 7 dal terzo piano. L’allarme è stato dato al 118 poco dopo, quando un vicino di casa ha composto il numero d’emergenza. L’uomo ha sentito dei rumori provenire dall’esterno e, affacciandosi, ha notato lei: riversa a terra, sul balcone sottostante la sua finestra al secondo piano, che tentava di rialzarsi. Immediato l’intervento dei militari, arrivati in pochi minuti. I carabinieri sono entrati nell’appartamento del vicino, si sono affacciati dal suo balcone e hanno calmato e rassicurato la donna, mentre i vigili del fuoco lavoravano per entrare nella casa del secondo piano, poi risultato disabilitato.

Alla fine la 38enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Torrette e, grazie ad un po’ di fortuna e all’intervento dei carabinieri e gli operatori sanitari, non è in pericolo di vita. Secondo una prima analisi, la donna soffre di disturbi psichici.