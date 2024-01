Arriva la befana con la polizia, tantissimi i bambini alla consegna dei doni al centro commerciale

Nel pomeriggio di ieri, dalle ore 16.30, la Polizia di Stato di Ancona è stata al Centro Commerciale Conero per un'iniziativa di prossimità con le Auto delle Volanti e i Cinofili, particolarmente amati da adulti e bambini. Verso le ore 17.00 l'arrivo della Befana, che da Ancona comincia il suo giro per la consegna dei doni. Anche in occasione della festa che chiude il periodo natalizio, la Polizia di Stato vuole mandare un messaggio di prossimità e vicinanza ai cittadini: una polizia tra la gente, per la gente. Un momento di festa per le famiglie e per i protagonisti indiscussi dell’Epifania, i bambini, che attendono la Befana pieni di meraviglia e entusiasmo.