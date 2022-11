MOIE - Comunità in lutto per don Aldo Anderlucci. Don Aldo Anderlucci è morto lunedì scorso all’età di 88 anni. Era parroco di Moie dal 1970 al 1996 e per 5 anni ha servito anche come viceparroco nella chiesa di San Francesco di Paola a Jesi. Era stato ordinato sacerdote nel settembre 1967. Funerali oggi alle 15 nella chiesa Cristo Redentore a Moie.