Visite alla domus romana, il Touring apre il sito storico in Corte di Appello

ANCONA - Porte aperte alla Corte di Appello per visitare la Domus Romana che si trova sotto il palazzo di via Carducci. Sarà possibile visitarla nelle giornate di domani e sabato grazie ai volontari del Touring Club Italiano che apriranno eccezionalmente il sito per ammirarne i resti storici. L’iniziativa si chiama “Aperti per voi sotto le stelle” e si svolge in tutta Italia per la festa dei 130 anni del Tauring Club Italiano che permette di visitare luoghi e siti archeologici solitamente chiusi e così alla portata di tutti per conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori dell’Italia. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle.

Ad Ancona, l’appuntamento alla sede della Corte di Appello per scoprire un autentico gioiello del patrimonio culturale marchigiano. Venerdì 21 giugno dalle 17 alle 24 e sabato 22 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24. Tra i volontari del Touring Club Italiano, che accompagneranno tutti, eccezionalmente per questa occasione, in una visita guidata gratuita, anche il pm Rosario Lioniello. Farà da cicerone nella visita di sabato. L’ingresso libero e senza prenotazione, si potranno ammirare i suggestivi pavimenti di una residenza romana, le mura di antiche botteghe che coloravano il suburbio dell’antica Ancona, oltre ai resti di antiche condutture idriche che per secoli hanno garantito l’approvvigionamento idrico alla città. Per maggiori informazioni si può chiamare il 3371003081.