È ai domiciliari, ma la ritrovano a Fano con arnesi da scasso: in carcere una 51enne

FABRIANO – Era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ma è stata trovata a Fano dalla Polizia in possesso di attrezzi per lo scasso e oggetti atti ad offendere. È stata pertanto accompagnata in carcere una 51enne fabrianese, a cui è stato tolto il beneficio di scontare la pena nella sua abitazione, con permessi di uscita legati alle prime necessità e senza comunque la possibilità di uscire dall’ambito cittadino.

I successivi accertamenti svolti dalla forze dell’ordine hanno inoltre fatto emergere una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto di prodotti in un centro commerciale, per un valore di circa 100 euro. Contemporaneamente è stata attivata presso la Divisione Anticrimine della Questura di Ancona la procedura di analisi e verifica della posizione della fabrianese, con alle spalle diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio. Alla donna è stato pertanto notificato in carcere un Avviso Orale da parte del Questore Capocasa: in caso di ulteriori condotte illecite, potrebbe scattare a suo carico la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.