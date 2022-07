Approfitta dei permessi e viola i domiciliari: ora finisce in carcere 

SENIGALLIA - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 44anni, già sottoposta ai domiciliari per un furto commesso nel 2018.

I militari hanno infatti verificato che, godendo di alcuni permessi mattutini per uscire di casa, la donna ha violato più volte le prescrizioni relative agli orari di uscita e rientro. L’ultimo episodio si è verificato ieri, ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria, con richiesta di aggravamento della misura in atto. Oggi l’ufficio di sorveglianza di Ancona ha emesso l’ordinanza per il ripristino della custodia in carcere. Dopo le formalità di rito verrà tradotta al carcere di Pesaro.