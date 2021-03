Ai domiciliari, lo trovano che cammina in strada senza mascherina: arrestato

I carabinieri lo hanno fermato in corso Carlo Alberto mentre camminava senza dispositivi di protezione. Poi, dal controllo, è emerso che in realtà l'uomo era agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti

Ieri pomeriggio intorno alle 17 i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ancona hanno arrestato per evasione un 25enne.

I militari lo hanno fermato in corso Carlo Alberto. Lui stava camminando poco distante dalla sua abitazione ma era senza mascherina. Durante gli accertamenti, svolti insieme agli agenti della polizia municipale, è emerso che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga e così stato arrestato e sanzionato per violazione delle norme anti Covid. Questa mattina, poi, nel tribunale dorico si è tenuta la direttissima. L'arresto è stato convalidato e per lui sono scattati di nuovo i domiciliari.

Solo nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile, insieme ai militari della Stazione di Brecce Bianche, del Poggio e della Tenenza di Falconara hanno svolto controlli serrati multando in totale 15 persone per violazione degli spostamenti senza giustificato motivo e perché non indossavano la mascherina.