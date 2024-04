Ancona ed il mondo del volley piangono la scomparsa di Domenico D'Alessio

ANCONA – La città di Ancona ed il mondo del volley in lutto per la scomparsa di Domenico “Mimmo” D’Alessio, figura conosciutissima nel capoluogo e colonna della pallavolo regionale e nazionale. È venuto a mancare nella giornata di ieri all’ospedale di Jesi, all’età di 74 anni, lascia la moglie Teresa ed i figli Martina e Francesco. Fratello del compianto Emilio, che ha ricoperto l’incarico di Presidente del Parco del Conero, ha legato il suo nome non solo alla sua attività di avvocato, che esercitava nel suo studio del capoluogo (avrebbe festeggiato il prossimo anno i cinquant’anni di iscrizione all’albo), ma anche al volley. In primis quello della sua città, essendo stato dirigente di quel “Brogliaccio” nato a metà degli anni ‘60 e ben presto divenuto un club di portata nazionale tanto da essere ammesso all’inizio degli anni ‘80 in serie A1 e nel 1988 ad alzare la Coppa Cev, prima formazione femminile marchigiana a conquistare un allora di portata continentale.

Nella sua lunga permanenza nel panorama pallavolistico italiano, come riporta la nota della Fipav, ha ricoperto anche i ruoli di Consigliere e Vice Presidente Nazionale, ed era ancora membro dell'European Legal Commission della Confederazione Europea. Notevole anche il suo impegno nel mondo dell’avvocatura: fu tra i soci fondatori dell’Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, di Ancona. I funerali di “Mimmo” D’Alessio si terranno sabato, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe di Candia.