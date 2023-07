Il furto ha dell'incredibile, ladri portano via un furgone dell'immondizia

ANCONA - Ritrovato dalla Polizia di Ancona un furgone rubato all’azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti. Il furto è avvenuto domenica mattina all'alba in piazza Ugo Bassi.

Sul posto la polizia di Ancona che ha ascoltato il dipendente che avrebbe dovuto guidare il mezzo. L'uomo ha spiegato agli agenti che aveva da poco iniziato il suo turno di servizio e che, sceso dal proprio furgoncino per procedere alla raccolta dei rifiuti, qualcuno, abilmente, era salito sul mezzo ed era scappato via. Inoltre nel furgoncino si trovavano anche uno zainetto contenente effetti personali e delle attrezzature per le pulizie.

Nei pressi della piazza era presente una donna che, avendo assistito alla scena, ha fornito elementi utili alle indagini. I poliziotti, invitato il dipendente e il rappresentante legale dell’azienda danneggiata a sporgere denuncia, nel corso della mattinata ha ritrovato il furgoncino abbandonato in via Cambi. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia scientifica per risalire all’autore del reato.