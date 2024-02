Le telecamere della Rai entrano nel Duomo di San Ciriaco: in tv la diretta della Santa Messa

ANCONA - Domenica 3 marzo 2024 la Rai Produzione TV effettuerà la diretta televisiva della Santa Messa dal Duomo di San Ciriaco, che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 10,55. Nei giorni precedenti e nelle ore successive all'evento saranno effettuate alcune operazioni logistiche e preparatorie. Per consentire lo svolgimento di queste operazioni e per garantire il regolare svolgimento della celebrazione e delle riprese, in tutta l’area di sosta compresa tra largo San Giovanni Paolo II e l’ingresso posteriore della cattedrale (lato destro) saranno vietate la sosta e la fermata dalle ore 14 del giorno 29 febbraio alle ore 10 del 4 marzo.