Dolore nel mondo della ristorazione: addio a Mirella Lorenzini, la regina delle tagliatelle della trattoria La Vedova

ANCONA - Un pezzo di storia della città di Ancona se n’è andato ieri mattina. Mirella Lorenzini, la regina delle tagliatelle della trattoria La Vedova, si è spenta in casa tra l’affetto dei propri cari. La donna, per ben 40 anni, ha guidato la storica trattoria che per oltre un secolo ha visto succedersi tre generazioni di donne: la fondatrice Virginia Fabbretti, nonna di Mirella, che ha aperto il ristorante nel 1913, poi Carola Cianforlini, mamma di Mirella, ed infine lei.

Il nome

In origine la trattoria si chiamava La Nave, poi tramutato ne La Vedova quando la nonna di Mirella, Virginia, perse il marito all’età di 30 anni. Da quel momento tutti i clienti, quando parlavano della trattoria, la chiamavano, appunto, la trattoria della vedova. E così è rimasto da allora. Uno dei posti più conosciuti di Ancona, non solo per la rinomata qualità della cucina tradizionale, ma anche per la bellezza del giardino che si affaccia a picco sul mare, dove d’estate vengono serviti pranzi e cene. La trattoria adesso è gestita Pierpaolo con la collaborazione di Pamela, i due figli di Mirella, e dalla moglie di Pierpaolo: Svetlana Borisova. I funerali si svolgeranno domattina alle 10 nella chiesa di Pietralacroce.