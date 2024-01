Si accovaccia in auto per nascondersi ai carabinieri, scoperto con i documenti falsi

FALCONARA - Documenti e dichiarazioni false, arrestato un 30enne marocchino. Era stamattina in via Marconi, a bordo di un'auto con altre tre persone in direzione Castelferretti. Alla vista del posto di blocco, ha provato a nascondersi accovacciandosi dietro ai sedili.

Fermata l'auto e proceduto al controllo, i carabinieri hanno scoperto che aveva i documenti falsi. Arrestato, sarà sottoposto a direttissima.