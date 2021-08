Morto a 57 anni Marco Guidotti: addio all'avvocato dall'animo gentile

Si è spento ieri, 9 agosto, all'età di 57 anni l'avvocato Marco Guidotti. Qualche anno fa il legale aveva scoperto di avere una malattia al fegato tanto che nel 2019 aveva subito un trapianto (era stato uno degli ultimi a ricevere la donazione prima dello stop a causa del Covid-19). Poi, all'inizio di quest'anno, facendo gli esami aveva scoperto di avere un male incurabile che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari in pochi mesi.

Il legale anconetano era iscritto all'albo dal 1996 ed esercitava la professione nel suo studio di via Marsala. Era inoltre un cassazionista, iscritto al Registro degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia penale e dell'esecuzione penale. Guidotti lascia il figlio Andrea, la compagna Lesya, la mamma Liria, la sorella Simona, il cognato Matteo e i nipoti Tommas e Davide. In molti piangono la morte del 57enne, conosciuto da tutti per la sua spontaneità e gentilezza: «Porta la tua calma ed educazione in cielo - scrive un utente sui social - ti aspetto su un autobus diverso, non per Pietralacroce, ma per andarci a divertire come dei 13enni spensierati. Ciao amico mio, ti ho voluto bene».

L'avvocato anconetano era inoltre un grande appassionato cinofilo. Lo ricorda in questo senso Diego Freddara, amico e titolare di un allevamento da cui Guidotti aveva preso il suo fidato cane Lantar. «Purtroppo Marco Guidotti, grande appassionato cinofilo ed in particolare della meravigliosa razza Dobermann, ci ha prematuramente lasciato - scrive Freddara - un abbraccio a Marco ed a tutti i suoi cari ed al suo amatissimo Lantar». I funerali si terranno l'11 agosto alle ore 15 presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi di Ancona.