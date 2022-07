Doppio accesso a Marina Dorica, uno solo con badge: ma i visitatori non sanno dove passare

ANCONA - Due ingressi a Marina Dorica, quello A per i soci muniti di tessera e quello B per i visitatori. Queste modifiche però hanno creato qualche perplessità, in particolare tra ristoratori e baristi. «Bisogna saperlo - dicono - e non ci sono le indicazioni chiare a tal proposito». Enrico Cecchini, uno dei soci del ristorante Babordo in via Mascino, dice: «C'è tanta gente che si lamenta. Bisogna sempre sperare che ci sia l'addetto alla sbarra che può indicare il giusto punto d'accesso consentito agli ospiti. Questo senza dubbio può creare dei disagi a noi ristoratori e, a lungo andare, un calo della clientela. Vediamo se le cose cambieranno, certo non è un bel periodo questo per sperimentare novità con la stagione che entra nel vivo e il lavoro che dovrebbe aumentare sensibilmente. Stiamo aspettando che il Comune metta i cartelli chiari».

Quello dell'accesso con le doppie sbarre è un sistema «sperimentale» assicura Leonardo Zuccaro, presidente di Marina Dorica. «Non non è vero che questa zona è stata chiusa. È aperta a tutti e pronta ad accogliere chiunque». Poi spiega perché si è pensato a questa scelta: «Abbiamo deciso di adottare questo metodo perché c'era uno squilibrio nel numero dei parcheggi. Mentre nell'ex area gommoni vi era una quantità abnorme di parcheggi con un'area gigantesca al servizio di tutti, aperta e gratuita, al contrario ad Est, dove c'è la Lega Navale per intenderci, non è la stessa cosa. Questa zona è relativamente piccola. Per questo il consiglio di amministrazione ha pensato bene di mettere la doppia sbarra d'ingresso. In questo modo dall'ingresso principale di Marina Dorica entrano solo coloro che sono dotati di tessera, tutti gli altri invece possono entrare dall'altra parte. Inoltre è possibile usufruire del servizio navetta gratuito».

Pochi giorni fa, infatti, Conerobus e Marina Dorica hanno lanciato il servizio Ti Porto a bordo. Le corse partono ad intervalli di 20 minuti, dalle 8.45 alle 11 e dalle 14.45 fino alle 17, orario dell'ultima corsa. Intanto però sui social c’è chi non perde occasione per pubblicare riflessioni sarcastiche: «Niente più tramonti con gli alberi delle vele. A Marina Dorica si entra solo con la tessera. Ovunque divieti».