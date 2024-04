Va a casa dell’ex ma aveva il divieto di avvicinamento, condanna bis. «Era lei a chiamarmi»

FALCONARA - Prima la condanna per lesioni, per aver rotto il dito alla moglie, ora quella per aver violato il divieto di avvicinamento. Arriva la condanna bis per un bengalese di 36 anni allontanato dalla casa familiare. La nuova accusa è andata a sentenza ieri davanti al giudice Carlo Cimini che lo ha condannato a sei mesi di reclusione. L'imputato era difeso dall'avvocato Pietro Sgarbi. A luglio del 2022, prima che fosse condannato per il dito (la sentenza è arrivata poi ad ottobre dello stesso anno), per due volte è andato a casa della moglie con la quale avrebbe ripreso anche rapporti sentimentali. Stando alla difesa era la donna, 39 anni, sua connazionale, che lo chiamava per farsi aiutare in casa benché lui fosse ormai residente in un altro comune della provincia. II 36enne una sera si è fermato a dormire in casa. Tra i due però era scoppiato un litigio e i vicini di casa, preoccupati di quelle urla, per ben due volte avevano chiamato i carabinieri. E' stato questo ad inguaiare l'uomo perché i militari, nel fare l’accertamento, avevano visto che l’uomo aveva un divieto di avvicinamento e a casa della moglie non doveva stare.