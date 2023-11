Prende il frullino e si amputa le dita di entrambi i piedi

ANCONA - Cammina tra via Marini e il parco del Pincio lasciandosi dietro una scia di sangue: soccorso un 26enne con problemi psichiatrici. I poliziotti lo hanno trovato in stato di shock. Lui, secondo le prime ricostruzioni, ha raccontato di essersi ferito sul posto di lavoro con delle lastre di vetro, ma l'intervento del 118 ha svelato la verità: una volta sfilate le scarpe, è venuto fuori che il ragazzo non aveva più le dita di entrambi i piedi. Se le era amputate da solo con un frullino in casa. E' stato portato a Torrette per l'intervento chirurgico.