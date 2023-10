Distrutta la porta dell'ufficio di Mangialardi (Pd). Blitz da parte di ignoti, Latini: "Massima solidarietà"

ANCONA - Blitz da parte di ignoti all'interno del Palazzo delle Marche. Nel primo pomeriggio di oggi qualcuno si è introdotto negli uffici ed ha distrutto a calci e pugni la porta dell'ufficio di Maurizio Mangialardi, in piazza Cavour.

Un grave gesto intimidatorio che ha colpito il capogruppo del Partito democratico, al momento del fatto assente. “Si tratta di un episodio davvero inquietante - ha commentato Mangialardi - non sappiamo ancora se i protagonisti di questo atto vandalico provengano da fuori o siano interni al palazzo. Posso solo dire che non mi sento assolutamente intimidito. Il mio pensiero è andato ai nostri collaboratori che avrebbero potuto subire le ripercussioni di questa cieca violenza, fortunatamente sfogata solo su una porta". Solidarietà da parte del presidente Latini: "Non mancherò - fa sapere Latini - di far disporre tutti gli accertamenti del caso per individuare i responsabili di questo increscioso episodio, che desta ulteriore preoccupazione considerato che si è verificato nell’ambito della sede istituzionale. Ritengo che vada fatta piena luce e auspico di poter fornire quanto prima risposte che possano permetterci di mettere in atto le conseguenti azioni da intraprendere”.

“In ogni caso - ha concluso Mangialardi - non sono disposto a passarci sopra. Mi aspetto che venga fatta luce sull’accaduto e che tutti i gruppi, così come la struttura dirigenziale, collaborino a questo obiettivo. Credo sia interesse di tutti i consiglieri regionali ricostruire con esattezza i fatti e individuare i responsabili, per non avvelenare ulteriormente il clima politico che si respira in questi giorni a causa di certe manovre trasformiste in consiglio. Abbiamo un servizio di guardia e abbiamo i tornelli sia per il personale che per i visitatori. Non dovrebbe essere difficile ricostruire l’elenco delle persone che al momento del fatto erano presenti nel palazzo. L’importante è che nessuno pensi di far passare tutto in cavalleria, perché oggi è andata in frantumi una porta, ma domani?”.