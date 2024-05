In preda ai fumi dell'alcol distrugge gli specchietti delle auto in sosta e aggredisce gli agenti: bloccato e denunciato

ANCONA – Aveva “battezzato” gli specchietti retrovisori delle auto in sosta, in preda ad un raptus, ed una volta scoperto ha provato la fuga aggredendo poi gli agenti che tempestivamente erano riusciti a bloccarlo. L’episodio è avvenuto nella notte lungo corso Carlo Alberto, a seguito di una segnalazione per la presenza di una persona intenta a danneggiare alcune macchine parcheggiate.

Una volta arrivati, i poliziotti hanno subito individuato un somalo di circa 28 anni, regolare sul territorio nazionale, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il tentativo di sottrarsi al fermo della forze dell’ordine dirigendosi di corsa verso piazza Ugo Bassi è stato vano: aveva diverse escoriazioni alle mani, per le quali ha categoricamente rifiutato l’intervento del personale sanitario, ha provato a divincolarsi per scappare ma è stato condotto in Questura.

Durante le procedure di rito e l’identificazione negli uffici, nonostante i tentativi del personale di farlo ragionare, il 28enne ha anche scagliato a terra il suo telefonino e rompendolo per poi tirarlo addosso agli agenti, senza colpirli. L’uomo è stato così denunciato per i reati di ubriachezza molesta, danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.