Installa il distributore automatico di bevande: «Viola l'ordinanza anti-alcol», multa al tabaccaio

ANCONA - Controlli in tabaccheria, mancava il cartello degli orari di apertura e il distributore automatico di bevande permetteva a chiunque di comprare alcol dopo le 22. Per questi motivi la polizia ha multato il titolare di 11.500 euro. E' successo in un esercizio commerciale del Piano durante i controlli dell'operazione "Alto Impatto".

In un esercizio commerciale poco distante è stato accertato che il titolare vendeva bevande senza aver mai chiesto la Scia al Comune, né informato l'Asur. La merce in vendita non aveva la prevista traduzione in italiano. In questo caso gli agenti hanno elevato una sanzione di 9mila euro.