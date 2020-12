Assembrati al distributore e senza mascherine: scattano le multe

Entrano tutti insieme al distributore automatico senza mascherina. Tre cittadini di origine somala sono stati sanzionati dalla polizia per il mancato rispetto delle norme anti contagio. È successo ieri sera, venerdì 4 dicembre, in corso Carlo Alberto. Nonostante ci fosse l'insegna che indicava l'obbligo di entrare uno alla volta, il gruppetto non ha esitato ad assembrarsi nel locale che ospitava le macchinette automatiche.

A proposito di sicurezza e rispetto del Dpcm, la polizia intensificherà i controlli con l'ausilio del reparto prevenzione crimini di Perugia, fino all'8 dicembre.