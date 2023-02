Dissing Silvetti-Simonella, «Sfida tra quasi tutti anconetani». Lei risponde: «Campagna sulla purezza della razza»

ANCONA - Una frase percepita come ambigua, che ha lasciato spazio a troppe interpretazioni. Lo scenario: la conferenza stampa della colazione di centrodestra lunedì pomeriggio a Palazzo degli Anziani. Il tema: Daniele Silvetti candidato ideale in quanto anconetano doc, che conosce i problemi della città. Non è un mistero che Ida Simonella, la candidata del centrosinistra, sia originaria di Fermo. Ma ad aver fatto scoppiare il dissing è stata una riflessione dell'onotevole Gostoli che, elogiando le caratteristiche di Silvetti, ha ribadito: «questa città ha espresso il bisogno di sentirsi rappresentata da uno di noi, che incarni l’essere anconetano, che abbia dei genitori che vivono in questa città e che abbia i figli che studiano e crescono in questa città». Poco dopo Silvetti avrebbe rimarcato: «questa è una sfida tra quasi tutti anconetani». Parole percepite da Ida Simonella come una discriminazione “razziale”, tanto da spingerla a rilasciare le sue impressioni in merito tramite un post sul suo profilo Facebook.

La risposta

«Non avrei scritto questo, se oltre a me non avessero tirato in mezzo la mia famiglia, i miei figli e i miei genitori. Questo non lo consento - ha sbottato la candidata -. I miei figli sono ragazzi aperti. Uno è a Bologna, studia Statistica all’università. L’altro è in America, sta facendo il quarto anno del liceo. Sono fiera di loro e felice del loro percorso». C’è da dire, però, che né Benvenuti Gostoli, né tantomeno Silvetti hanno mai nominato Ida Simonella, i suoi figli o i suoi genitori. Solo frasi magari un po’ allusive, che hanno prestato il fianco ad interpetazioni e innescato un fervente botta e risposta. «Non ho capito se il centro destra voglia basare la campagna elettorale sulla “purezza della razza”- ha incalzato Simonella -. Lo hanno già fatto in passato, spero di no». Non è tardata la risposta, sempre a mezzo Facebook, di Silvetti: «Mai è stata citata la candidata, né è stato rivolto alcun commento su famiglia e origini - si legge nel post -. Stefano (Benvenuti Gostoli, ndr) ha semplicemente esposto i motivi che hanno spinto i partiti del centrodestra a sostenermi, parlando solo ed esclusivamente di quelle che sono le mie caratteristiche. Vogliono a tutti i costi sottolineare aspetti ideologici per spaventare i tanti cittadini che non hanno più fiducia in chi ha governato Ancona in questi ultimi dieci anni». E poi le rassicurazioni: «Saremo inclusivi e partecipativi nei confronti di tutti gli anconetani senza alcuna distinzione di origine e provenienza».