Disperso nella Grotta del Fiume a Genga, scattano i soccorsi nella notte

GENGA – Non vedendolo tornare a casa, hanno dato l’allarme. Non era raggiungibile al cellulare ed era passato troppo tempo dalla sua partenza alla volta della Grotta del Fiume, a Genga, dove uno speleologo marchigiano di Arcevia si era recato per un’escursione in solitaria. La richiesta di soccorsi è arrivata tra il tardo pomeriggio e la sera: carabinieri, vigili del fuoco e le squadre dell’XI delegazione speleologica del Corpo Nazionale Soccorso Alpino si sono subito attivati per avviare le ricerche del 52enne, che sono scattate attorno alle 21.

In base alle prime informazioni, l’uomo ha fatto ingresso nella grotta nel pomeriggio, perdendo successivamente l’orientamento, cosa che gli ha impedito di individuare la via d’uscita per fare ritorno verso il posto dove aveva lasciato la propria autovettura. Dopo circa due ore di ricerche, la buona notizia comunicata a forze dell’ordine e vigili del fuoco - che attendevano all’esterno – dagli uomini entrati per le ricerche. Lo speleologo era stato infatti trovato, in buone condizioni di salute nonostante il grande spavento, ed è stato accompagnato all’uscita ponendo fine alla sua disavventura.