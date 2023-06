Cade dal peschereccio, il marinaio è stato ritrovato

ANCONA - Sospiro di sollievo per il marinaio 54enne caduto questa mattina dal peschereccio "Rosa dei venti". L'uomo è stato trovato intorno alle 15,30 in buone condizioni al confine tra le acque italiane e quelle croate, circa a 40 miglia da Ancona. Ora si trova a bordo di una nave della Marina Militare ed è stato visitato a bordo dell'unità. Presto il rientro in porto.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 10 quando il comandante del peschereccio non lo ha più trovato a bordo. La tempestiva richiesta di soccorso ha permesso alla task force composta da Guardia Costiera (compreso un aereo), Marina Militare e altri pescherecci in zona, di individuare il 54enne.