DISPERSO AL PASSETTO | In corso le ricerche del 61enne anconetano: era uscito per pescare le raguse

ANCONA - Di lui non si hanno più notizie dalle prime ore del pomeriggio quando è uscito in mare per pescare delle raguse. Ore di apprensione per un 61enne anconetano, disperso nelle acque antistanti la Grotta Azzurra, al Passetto.

L'uomo era al mare con la famiglia quando ha deciso di effettuare alcune immersioni con bombole e pesetti. Ha salutato moglie e fratello e poi è entrato in acqua. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorritori. Sul posto la guardia costiera ed i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche sono partite immediatamente ma l'uomo non è stato ancora trovato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO