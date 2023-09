Si ipotizza possa aver avuto un malore durante un bagno. Sul posto i vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e il 118. I pompieri stanno perlustrando la spiaggia via terra e altro personale via mare. Illuminato a giorno il litorale. Sul posto stanno arrivando altri mezzi di supporto.

NUMANA - C’è apprensione a Marcelli per la scomparsa di un uomo, sulla 60ina, del posto. Era al mare e non ha fatto rientro a casa e i familiari hanno dato l’allarme. Attorno alle 19 sono iniziate le ricerche, lungo il tratto che va dallo stabilimento La Bussola, a Marcelli, e i bagni Europa. Si tratterebbe di un bagnante dello stabilimento La Bussola.

Non torna a casa, la famiglia dà l’allarme: ricerche in mare e in spiaggia per un disperso