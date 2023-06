Sopresi dal mare mosso a bordo del Sup, la corrente li trascina da Portonovo a Sirolo

ANCONA - Si perdono in mare a bordo del sup, vengono ritrovati a Sirolo. Paura questa mattina a Portonovo. I due, che remavano in direzione dello scoglio della Vela quando sono stati sorpresi dal mare mosso. Dalla spiaggia è quindi scattato l'allarme: i due sono stati trascinati verso sud e recuperati dalla Guardia Costiera nei pressi di Sirolo. Stanno bene.