Il “Miami” alza il livello di sicurezza: più controlli e assitenza sanitaria. Il Comune stringe sulla vendita di alcol fuori la discoteca

MONSANO - Vendono alimenti e bevande nei pressi del “Miami”, scattano i controlli della polizia. Nei giorni scorsi infatti si erano moltiplicate le segnalazioni che riguardavano la presenza di ambulanti che vendevano alcolici in modo incontrollato, oltre a casi di assembramenti pericolosi e episodio di violenza. Prefettura, questura, comune e titolari del locale hanno alzato gli standard di sicurezza per garantire il divertimento in tranquillità.

Nel dettaglio, è previsto un aumento del numero degli addetti alla sicurezza, un sistema di videosorveglianza, un servizio di assistenza sanitaria composto da due operatori a bordo di ambulanza con il compito di stazionare sul piazzale esterno della discoteca, la distribuzione gratuita di kit di autovalutazione per l’alcol test all’uscita del locale, l’attribuzione di metal detector agli addetti posizionati all’ingresso della discoteca. E’ stata anche emessa un’ordinanza sindacale per la riduzione dell’orario di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi contenitore, nei confronti delle attività svolte in forma itinerante in prossimità e in corrispondenza della discoteca. Ieri sera i poliziotti hanno anche verificato la regolarità di ammissione dei clienti all’interno della discoteca e la presenza dei previsti dispositivi di sicurezza interna ed esterna. Non è stata rilevata nessuna criticità. I controlli hanno riguardato complessivamente 5 esercizi di vendita di bevande, 2 discoteche e una ludoteca. Non sono emerse irregolarità.