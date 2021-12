Freddo, assembramenti e mancanza di ristoro: tante segnalazioni dall’interno del Liceo

Sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli studenti dall’interno del Liceo Classico Rinaldini di Ancona per lamentare alcune presunte situazioni critiche.

La problematica principale risiede nella mancanza del riscaldamento sia nelle classi che in palestra (viene descritto come non funzionante) accompagnata dal fatto che la ricreazione non viene fatta svolgere all’esterno delle aule bensì all’interno riscontrando rischi di assembramento. Inoltre, in tutto ciò, un’altra lamentale è riferita all’assenza di macchinette automatiche o bar all’interno dell’istituto per il ristoro. Alla Preside, la dottoressa Angelica Baione (che da noi contattata per eventuale conferma o smentito non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in virtù del ruolo che ricopre), le rimostranze sono già pervenute da parte degli studenti e le tematiche risultano affrontate e disusse nell’ultimo Consiglio d’Istituto.