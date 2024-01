Aggredisce un ubriaco che lo importuna: disabile a processo per lesioni

FALCONARA - Prima viene importunato poi si ritrova a processo per lesioni. Così un disabile di 24 anni, con una invalidità riconosciuta al 70%, è a giudizio in tribunale, ad Ancona, davanti alla giudice Antonella Passalacqua. Il fatto, molto singolare, è accaduto il 2 febbraio del 2020, poco prima che arrivassero le restrizioni per la Pandemia. In un bar di Castelferretti il titolare aveva cacciato dal suo esercizio pubblico un cliente sbronzo che importunava le altre persone presenti. Uscendo dal bar l’ubriaco, 32 anni, nativo di Parma ma residente ad Ancona, se la sarebbe presa con un disabile di 24 anni, marocchino, residente a Falconara. Gli amici della persona con difficoltà motorie avrebbero preso le difese di quest’ultimo e dopo aver inseguito l’ubriacone lo avrebbe picchiato e ferito. A processo però è finito il disabile, accusato di lesioni in concorso con persone rimaste ignote, difeso dall’avvocato Alessandro Calogiuri.

Il 32enne era sbronzo e avrebbe molestato il disabile spintonandolo. Così sono intervenuti gli amici ma l’ubriacone è scappato di corsa. Il gruppetto lo avrebbe raggiunto e pestato di botte. La vittima, finita in ospedale con sette giorni di prognosi, quando ha sporto denuncia, non è stata in grado di riconoscere i suoi aggressori ma si è ricordato dell’invalido sostenendo che nel gruppo ci fosse anche lui. Questa mattina, in tribunale, dovevano essere sentiti dei testimoni ma l’udienza è stata rinviata al 16 aprile per un legittimo impedimento dell’imputato. Il marocchino nega ogni addebito.