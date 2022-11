Il dipendente ruba la merce con un sistema per non dare nell'occhio: il titolare sospetta, i carabinieri lo colgono in flagrante

FALCONARA - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un cinquantanovenne falconarese per il reato di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito l'uomo, dipendente di un negozio, nascondeva la merce all'esterno del locale e, all'orario di chiusura, la caricava sulla propria auto. E' stato il datore di lavoro ad accorgersi nel corso del tempo che qualcosa non andava, tanto da ingaggiare un investigatore privato il quale ha monitorato l'attività del dipendente. I carabinieri di Falconara sono poi intervenuti in flagranza di reato.