Trova a terra la banconota e invia una mail a tutti i colleghi: «Qualcuno restava senza colazione»

FALCONARA - Dipendente del Comune di Falconara trova una banconota da 10 euro a terra e manda una mail a tutto il personale per scovare il legittimo proprietario. Un gesto, quello fatto questa mattina da Danilo Desideri, dipendente da 26 anni oggi impiegato all'ufficio Economato, che ha fatto senza pensarci due volte: «Ho visto i soldi piegati a terra. Erano nel cortile dell'ufficio. Ho pensato che magari potevano essere di qualcuno che poi non si sarebbe potuto pagare la colazione. O magari di qualche ragazzo giovane a cui fanno molto comodo. Insomma, non ho fatto niente di speciale. Avrei fatto lo stesso con dieci come con cinquanta euro».

Così il dipendente ha appoggiato i soldi sulla sua scrivania, ha avvertito la sua collega vicina di scrivania e si è messo al computer inviando una mail aggiungendo in copia tutti e 180 i colleghi dell'amministrazione. Purtroppo ancora non è riuscito a trovare il legittimo proprietario. Il sindacato Ugl e il segretario regionale Vincenzo Marino ci tiene a sottolineare l'importanza di un gesto che potrebbe sembrare banale «ma che invece dimostra tutta la serietà di chi lavora da anni con il pubblico». Poi aggiunge: «Come sindacato apprezziamo il gesto. La pubblica amministrazione è anche questo, uomini e donne animati da altri valori come l'onestà e trasparenza».