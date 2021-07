Dimentica il pentolino sul fornello acceso, fumo in balcone: intervengono i pompieri

Principio di incendio sul balcone di un appartamento in via Giordano Bruno. Una donna aveva dimenticato il pentolino sul fuoco

/ Via Giordano Bruno

Lascia un pentolino sul fuoco poi se ne dimentica ed esce di casa. Paura questo pomeriggio alle 14 per un principio di incendio sul balcone di un appartamento in via Giordano Bruno.

Una donna di 56 anni di origini sudamericane aveva acceso il fornello esterno sul balcone appiggiandovi sopra la piccola pentola. Presa dai suoi impegni, però, è uscita di casa dimenticandosene. Dopo poco alcuni vicini hanno avvertito l'odore di bruciato e il fumo che proveniva dall'area esterna e così hanno lanciato l'allarme. La donna è stata avvertita al telefono di quando stava accadendo e così si è precipitata a casa. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e l'equipe sanitaria della Croce Gialla di Ancona. La 56enne, infatti, aveva inalato del fumo nel tentativo di porre rimedio alla situazione. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale.