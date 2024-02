Non mangia da giorni e ha un malore: giovane soccorso lungo uno stradello vicino al mare

ANCONA - Non mangia da giorni e si sente male, soccorso un ragazzo alla fine di un sentiero che conduce al mare, nei pressi dell’incrocio di Pietralacroce. L’intervento è stato effettuato questa mattina, sul posto la Croce Gialla, l’automedica e la polizia. Il giovane, un pakistano di 25 anni, si trovava in fondo allo stradello, a pochi metri dal mare. Infreddolito e affamato - ha raccontato di non mangiare da diversi giorni - è stato colto da un malore riconducibile ad uno stato di spossatezza. I soccorsi sono stati particolarmente difficili in quanto lo stradello è piuttosto lungo e scosceso e il venticinquenne non riusciva a muoversi. Una volta risalito in strada, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette.