«Ha vinto per brogli elettorali». Comizio sotto accusa, Dino Latini a processo per diffamazione a Pugnaloni

OSIMO - Aveva vinto con sei voti in più alle Comunali del 2014 finite in un ricorso al Tar prima e poi in un ricorso al Consiglio di Stato che aveva dato ragione al sindaco Simone Pugnaloni. In vista del rinnovo delle amministrative, in un comizio tenuto dallo sfidante delle Liste Civiche Dino Latini, erano state dette parole ritenute offensive e che hanno portato a processo per diffamazione Latini, oggi presidente del Consiglio Regionale. La frase sotto accusa pronunciata è stata: «Questa amministrazione che esce ha vinto – aveva detto Latini dal palco del comizio - lo dico per la prima volta in maniera pubblica, solo per brogli elettorali, solo per brogli elettorali, solo per brogli elettorali. Avremmo comunque vinto nonostante tutte le persone che al secondo turno del 2014 sono andate al mare, ce l'avremmo comunque fatta ma hanno brogliato e questi brogli devono avere una rivincita non personale, di chi vi parla, ma di tutti noi». Il comizio si era tenuto il 1 maggio del 2019, a poche settimane dal voto, organizzato in una giornata di festa con musica, stand, giochi popolari e anche il ballo del liscio al Centro Cucca di Padiglione di Osimo, da due associazioni culturali, lo “Juter club” e il “Circolo culturale +76”, allineate a Latini. Al comizio elettorale avevano partecipato un centinaio di persone, sostiene l’accusa, con tanto di microfono, palco e diretta Facebook sulla pagina social del suo schieramento politico “Liste civiche social media”. Sullo stesso profilo era stato poi postato il comizio stesso. Un video visualizzato da almeno 3mila persone.

Pugnaloni lo aveva visto e si era sentito diffamato perché «ha offeso la mia morale e quella dei miei sostenitori» ha spiegato lui stesso ieri, in aula, in tribunale, al giudice Luca Zampetti, dove è in corso il processo. «Ho fatto denuncia per difendere il mio onore - ha aggiunto - e quello della mia famiglia». Latini, senza mai fare il nome di Pugnaloni, aveva ripetuto per ben quattro volte la parola «brogli» e una volta «brogliato». In aula sono stati sentiti anche l'imputato Latini, difeso dall'avvocato Cristina Angeloni, e due testi della difesa, Monica Bordoni, attuale consigliera comunale nonché capo di gabinetto del presidente del consiglio regionale e Gilberta Giacchetti, presidente dell'Istituto Campana e all'epoca consigliera comunale. Erano entrambe rappresentanti delle liste civiche di Osimo. Il giudice ha obiettato più volte sul significato della parola brogli data dai testi della difesa che hanno cercato di sminuirne il valore. Alla fine lo stesso giudice ha letto in aula il significato dato dal vocabolario della lingua italiana. Prossima udienza il 21 novembre per la sentenza. Pugnaloni nel processo è parte civile con l’avvocato Mauro Pellegrini. Chiede 10mila euro di risarcimento danni.