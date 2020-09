Diego Mingarelli Presidente di Piccola Industria Marche Nord

Rinnovati i vertici del Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche Nord per il biennio 2020-2022. Riconfermato alla carica di Presidente Diego Mingarelli, titolare della Diasen srl di Sassoferrato, azienda leader in prodotti per l’edilizia sostenibile. Nell’ottica di una sinergia e collaborazione tra le due territoriali, sono stati eletti come Vicepresidenti Flavio Tonetto, Amministrazione Delegato di Sinergia Consulenze srl di Pesaro e Alessandro Pieraccini, General Manager di Eme srl di Pesaro.

«Sono grato ai miei colleghi per avermi rinnovato la fiducia e continuerò a svolgere questo incarico con la passione e l’energia che da tanti anni dedico a Confindustria, perché credo fermamente nel valore del gruppo - ha dichiarato a caldo Diego Mingarelli. - Questa nomina si colloca in un momento particolarmente delicato per la nostra regione e in un fase nuova della politica regionale che chiamerà le organizzazioni come la nostra ad un ruolo di interlocuzione importante finalizzato a supportare le PMI marchigiane nelle loro strategie per la ripresa e la crescita sui mercati globali. Ho percepito un grande entusiasmo in tutti i componenti del Comitato, e una gran voglia di fare e di progettare insieme. Abbiamo tanta carne al fuoco ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare il nostro gruppo come un team aziendale, attribuendo specifiche deleghe operative per seguire i vari progetti che attengono a diverse tematiche: dall’internazionalizzazione alla cultura d’impresa, dall’education alla comunicazione, dall’organizzazione allo sviluppo sostenibile. Lavoreremo in stretto collegamento anche con il sistema Confindustria nel suo complesso, sia a livello locale che nazionale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo importante appuntamento sarà quello con il PMI DAY, il progetto di Piccola Industria Nazionale che dal 2010 vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani, ma anche agli amministratori degli enti locali, agli organi di informazione e a tutti coloro che interagiscono con le attività delle aziende.