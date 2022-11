Orizzonte Autonomia si racconta, una festa per i 10 anni dell'associazione: presente anche Lucia Mascino

ANCONA - Per i 10 anni dell’Associazione Orizzonte Autonomia Onlus della Presidente Giulia Fesce si è scelto una location di lusso come la Sala Unicorn del Passetto per festeggiare questo decennale. Ospite l'attrice anconetana Lucia Mascino che da anni è al fianco dei bambini disabili e delle loro famiglie. Raccontate le storie personali di alcuni genitori che hanno ragazzi con disabilità.

Presenti tutti i progetti all’interno dell’Associazione come il progetto Scuole, Home programma, Supporto Psicologico e quello del Gruppo runner degli InsuperAbili (costola esterna formata da Gionata, Cristiana, Alessandra e Mirco) . Presenti anche alcuni esponenti della politica marchigiana come Mirko Bilò e Antonio Mastrovincenzo.