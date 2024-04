Si oppone alla perquisizione, aveva l'hashish in tasca: giovane nei guai

FALCONARA MARITTIMA – Era stato fermato dai carabinieri nel corso di un controllo durante il servizio, in via Flaminia, ma si è opposto con forza alla perquisizione tanto in strada quanto nella caserma dove era stato condotto dai militari. Dovrà pertanto rispondere di resistenza a pubblico ufficiale il diciottenne extracomunitario, domiciliato a Falconara Marittima, tratto in arresto dalle forze dell’ordine nel pomeriggio di ieri.

Il giovane aveva destato sospetti per una possibile detenzione di sostanze stupefacenti, tanto da spingere i carabinieri ad effettuare una perquisizione. Il diciottenne però si era fermamente rifiutato, e solo dopo essere arrivato in caserma i militari sono riusciti a procedere, trovando peraltro un involucro di carta contenente dell’hashish per un peso lordo complessivo di grammi 1,5 circa. Su disposizione del Pubblico Ministero il giovane è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza, e dopo il processo per direttissima svoltosi in mattinata, a suo carico è stata applicata la pena – sospesa – di due anni di reclusione, seguente al patteggiamento.