Disagio giovanile, reati commessi dopo aver bevuto o assunto droghe. Il report della polizia

ANCONA - Giovani delinquenti soprattutto dopo aver assunto droghe e alcol. Emerge da un report della polizia sul disagio giovanile. Dall’analisi dei dati statistici si rileva che, dal mese di giugno 2021, si erano registrati nel territorio cittadino e più in generale nell’intera provincia di Ancona, numerosi episodi che avevano destato maggiore allarme sociale e rilevanza sulle cronache giornalistiche e che avevano visto coinvolti gruppi di minorenni o di giovani maggiorenni. Avvenimenti determinati anche dalla possibilità, in concomitanza con la pausa estiva scolastica e lavorativa, di fare tardi nei locali pubblici, nelle piazze cittadine e nei centri storici. Lì si sono verificati episodi di delinquenza caratterizzati da forte aggressività, scaturiti da circostanze futili e diverbi di poco conto, degenerati spesso a causa dello stato di ebbrezza ed eccitazione, conseguente presumibilmente all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Episodi analizzati. Sono stati tutti segnalati alla Procura ordinaria e minorile, per i reati di lesioni personali, danneggiamento, minacce, violenza privata, rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per la gran parte degli episodi sono ancora pendenti procedimenti penali. Denunciati 18 maggiorenni e 23 minorenni di cui 3 con richiesta di misura cautelare. Da novembre 2021 è stato controllato il centro città di Ancona con il contributo dei Reparti Prevenzione Crimine Perugia e Napoli e soprattutto il sabato pomeriggio, anche con l’ausilio delle unità cinofile. Fino al 31 maggio 2022, sono stati effettuati 30 servizi dedicati che hanno consentito di identificare più di 12mila persone. Da agosto 2022 non si sono registrati episodi di gang giovanili. Emessi 25 avvisi orali, 68 fogli di via obbligatori e 38 daspo urbani. Undici i locali fatto chiudere perché davano da bere alcolici ai minorenni.

Analisi delle condotte. Gli episodi controllati non hanno assunto le caratteristiche di vere aggressioni connesse al fenomeno delle baby-gang o rientranti nell’ambito della criminalità minorile specifica, ma di gruppi caratterizzati da legami deboli, senza una chiara gerarchia o una organizzazione strutturata. I comportamenti adottati sono descritti dai richiedenti gli interventi come violenti e “incivili”, contrari alle regole di quieta convivenza e sono avvenuti per lo più in tarda serata e spesso hanno causato alterchi di breve durata. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani adolescenti di origine extracomunitaria o italiani di seconda generazione, la cui età oscilla tra i 14 ed i 21 anni circa. La tipologia di reati commessi sono condotte lesive del patrimonio (rapine, estorsioni e furti), della persona (lesioni, risse) e spesso connesse all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le vittime sono quasi sempre coetanei, o soggetti di poco più giovani, spesso gravitanti nelle stesse aree cittadine, che gli aggressori conoscono di vista o hanno incrociato casualmente in avvenimenti sociali o scolastici.

Dall’analisi dei risultati relativi ai servizi recenti effettuati è emersa una tendenza dei giovani anconetani a riunirsi in piazze e parchi cittadini, poco sorvegliabili, al fine di consumare in gruppo sostanze alcoliche e stupefacenti. Le zone maggiormente attenzionate e quindi interessate dai servizi specifici sono: sono piazza Malatesta, via Menicucci, piazza Roma e via Oberdan. Solo ad ottobre sono stati segnalati come assuntori di droghe 25 giovani, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, residenti ad Ancona, di cui alcuni extracomunitari di seconda generazione. In merito alle ipotesi di ubriachezza molesta e manifesta sono 7 le sanzioni elevate con relative denunce. “Continua l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei nostri giovani - commenta il questore Cesare Capocasa - e prevenire comportamenti di inciviltà e possibili condotte di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Esserci Sempre ed Esserci Prima si conferma la strategia vincente per combattere anche il disagio giovanile, restituendo le piazze e le vie del passeggio ai cittadini onesti”.