Detenuto muore in cella, è il terzo decesso in venti giorni

ANCONA - Era nella sezione chiamata “trattamento intensificato”, quella dove durante le ore del giorno le porte delle cella vengono tenute aperte (di notte sono chiuse). Una sezione aperta per detenuti meno pericolosi. Questa mattina, attorno alle 6, i compagni di cella lo hanno visto semi seduto sul letto, la testa in avanti, non rispondeva. Hanno dato l’allarme alle guardie e in carcere è arrivato il 118 e una ambulanza della Croce Rossa. Non c’è stato nulla da fare per il detenuti, 36 anni, tunisino. Era morto, forse stroncato da un malore. La magistratura ha trattenuto la salma. L’uomo, a Montacuto da meno di un anno, era dentro per spaccio e aveva problemi di tossicodipendenza. Era seguito dal Sert ma non avrebbe avuto problemi di salute. Questo è il terzo morto che si registra in carcere, a venti giorni di distanza. Il 5 gennaio era stato trovato impiccato, in una cella di isolamento, Matteo Concetti, 25 anni, fermano. Il 12 gennaio era toccato ad un 41enne, algerino, arrestato pochi giorni prima per spaccio. Era in una sezione ordinaria, diversa da quella del tunisino, dove anche durante il giorno le porte delle celle sono chiuse.