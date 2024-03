Inghiotte due lamette in carcere, portato in ospedale semina il caos staccandosi la flebo. Ai poliziotti: «Vi ammazzo»

ANCONA – Voleva farla finita o forse era stato solo un gesto di protesta. Ingoiando due lamette da barba un detenuto del carcere di Montacuto era finito in ospedale, a Torrette. In pronto soccorso si era scagliato contro i poliziotti minacciandoli: «Riconosco le vostre facce, quando esco vi ammazzo». Rinviato a giudizio per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale un tunisino di 29 anni è a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli. A dicembre del 2019 ha aggredito due agenti della penitenziaria che lo avevano portato in ospedale per le cure. Ieri in tribunali hanno testimoniato i poliziotti picchiati che hanno riferito sui fatti accaduti.

Il detenuto «era sulla barella quando si è alzato lamentandosi che voleva mangiare e bere». E' stato bloccato due volte, nella seconda si sarebbe sfilato la flebo «sporcando di sangue dappertutto». Ha preso a gomitate in faccia i poliziotti che lo trattenevano per non farlo uscire dalla saletta. Poi ha insultato il personale sanitario tanto che due agenti della penitenziaria sono dovuti intervenire di nuovo per bloccarlo. Nel tentativo di fermarlo l'imputato li ha colpiti con il rubinetto dell'ossigeno, fissato al muro e scardinato con le sue mani. «Ho visto le vostre facce, quando esco vi ammazzo, tanto vi riconosco» ha detto agli agenti che sono stati poi medicati. Uno aveva riportato una prognosi di sei giorni. L’imputato è difeso dall’avvocato Simone Matraxia. Prossima udienza il 4 ottobre.