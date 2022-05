Aveva devastato la cella e usato come arma dei pezzi di ceramica: esce dal carcere e viene espulso

ANCONA - Aveva appena finito di scontare una condanna ed era già noto alla polizia per spaccio di stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oggi l'ufficio immigrazione ha organizzato l'accompagnamento presso il Cpr di Gorizia di un tunisino di 25 anni, in esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso dall’autorità giudiziaria per pericolosità.

Il ragazzo è stato più volte trasferito da varie strutture carcerarie presenti sul territorio nazionale, perché protagonista di numerosi atti di violenza e danneggiamento. In varie occasioni ha distrutto la propria cella, utilizzando come arma anche pezzi di ceramica ricavati dalla rottura degli igienici.

Il cittadino tunisino è stato prelevato da quattro poliziotti dal penitenziario e assoggettato a decreto di trattenimento presso Cpr emesso dal questore. E' stato successivamente trasferito a Gorizia in attesa di rimpatrio con volo dedicato.