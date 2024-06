«Perché mi hai svegliato presto?» Detenuto picchia il poliziotto e lo manda in ospedale

ANCONA - Doveva servire la colazione in carcere perché era un lavorante portavitto ma quella mattina non ne voleva sapere di alzarsi presto così quando il poliziotto lo ha svegliato per adempiere ai suoi obblighi ha perso la ragione e lo ha aggredito. Calci, schiaffi e pugni che hanno fatto finire l’agente della polizia penitenziaria prima nell’infermeria del carcere poi in ospedale con dieci giorni di prognosi. La rivolta si è consumata a Montacuto. Era la mattina del 6 ottobre 2020. Ieri il detenuto è stato condannato ad otto mesi di reclusione per lesioni personali dalla giudice Martina Marinangeli del tribunale dorico. È un tunisino di 29 anni. «Perché mi hai svegliato presto? Volevo dormire, ti rompo il cu...». Questa la reazione accompagnata anche da insulti. Vittima una guardia di 28 anni. Il poliziotto ieri ha raccontato l'accaduto in tribunale.

«Non voleva lavorare - ha riferito l'agente - e mi ha dato uno schiaffo poi un pugno e calci facendomi finire contro il box della cabina telefonica. Poi sono intervenuti in mio aiuto altri poliziotti della sezione. Ho avuto 10 giomi di prognosi». Il detenuto era stato svegliato alle 7 per adempiere alla sua mansione. Dopo l'aggressione è stato messo in una saletta ed infine riportato in cella dove si è sfogato con gli arredi per la collera. Nello stesso giorno avrebbe tentato anche di ustionarsi con una bomboletta del gas alimentando una sommossa negli altri detenuti che poi non si è verificata. Un gesto di autolesionismo per protesta. L'imputato era difeso dall'avvocato Antonio Gagliardi.