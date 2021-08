Deridono Silvana e riprendono tutto con il telefono: «Vergognoso, nessuno tranne me è intervenuto»

Un branco di ragazzini se la prende con un'anziana fragile, Silvana, deridendola e facendole dei video con il cellulare. Lanciano anche degli oggetti verso di lei. A difenderla una passante che si trovava per caso in corso Garibaldi con il figlio piccolo e un'amica. La testimone del fatto (che vuole rimanere anonima) racconta che il triste episodio è avvenuto verso le 21,15 e dice: «Ieri sera ho assistito ad una scena di bruttissima. Ero in centro lungo il corso di Ancona, poco prima del Bar Torino c'era Silvanona seduta in una panchina e un gruppo di ragazzini la provocavano lanciando oggetti vari e riprendendo il tutto con il telefonino. Forse pensavano di ottenere una reazione da lei ma, complice forse il caldo, non rispondeva e se ne stava sulla panchina dall'altro lato della strada senza reagire. E' stata una scena penosa».

«La cosa ancora più triste - prosegue - è stata constatare che solo io sia intervenuta a difenderla, il centro era pieno di gente, nessuno si è fermato, come se fosse normale prendersela con una persona debole e sola e fare addirittura video per metterla alla berlina in qualche social. Mi sono girata verso il gruppetto di ragazzini e ho intimato loro di smetterla e di farla finita con le riprese. All'inizio mi hanno chiesto cosa volessi ma poi se ne sono andati. Poco dopo erano spariti sia loro che Silvana».