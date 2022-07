Un box stupefacente in casa per coltivare marijuana: finisce nei guai per il "pollice verde"

Aveva costruito in casa una vera e propria serra per coltivare marijuana. Gli agenti del commissariato di Senigallia lo hanno scoperto e denunciato per coltivazione e detenzione di stupefacenti. I poliziotti hanno svolto anche tutta una una serie di accertamenti e riscontri ed individuavto un 40enne del posto, responsabile della realizzazione di questa struttura.

Stando a quanto ricostruito aveva installato l'attrezzatura dentro casa avviando una florida coltivazione della pianta illegale. Aveva già raccolto 100 grammi di marijuana già pronta alla vendita. Quando ha visto gli agenti, il coltivatore illegale ha anche provato a disfarsi del prodotto ma senza successo. Tutto è stato sequestrato e per lui è scattata la denuncia.