Fermato per un controllo, gli trovano addosso catene e coltello: denunciato un 37enne

ANCONA – Era fermo su un muretto a bere vino, senza documenti, e con diversi “attrezzi” nascosti addosso che sarebbero potuti all’occorrenza diventare armi. Durante un controllo la polizia, nella serata di ieri, ha fermato nei pressi di piazza Stamira un 37enne, già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti a suo carico.

Dopo l’identificazione, è emerso che l’uomo aveva in atto un divieto di dimora e di ritorno dal Comune di Bologna ed una rintraccio per notifica. Una volta accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni, i poliziotti gli hanno ritrovato addosso un coltello multiuso con più lame, una chiave a brugola ed una catena di circa 80 cm. Chiesti chiarimenti sul motivo del possesso degli oggetti, oggetti, il 37enne non ha fornito motivazioni valide ed è stato pertanto denunciato per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.