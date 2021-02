Una serra di 2 metri in camera per coltivare marijuana: denunciato un 24enne

Produce, coltiva e spaccia marijuana in casa e nel garage. Finisce nei guai un 24enne. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno fatto irruzione nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina. Da tempo, infatti, la polizia teneva d'occhio il ragazzo che aveva avviato una fiorente e redditizia coltivazione di piante di marijuana. I sospetti si sono fatti ancora più concreti quando, dopo alcuni accertamenti, le forze dell'ordine hanno notato uno strano andirivieni di ragazzi che entravano e uscivano dal suo portone.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa hanno trovato il giovane in compagnia di un suo amico. Davanti a loro il posacenere con la canna spenta poco prima e un'odore fortissimo che pervadeva la stanza.

Dalla perquisizione domiciliare è emerso che in camera da letto il 24enne nascondeva una serra alta due metri al cui interno erano state posizionate tre lampade a raggi ultravioletti, igrometri, ventoline e due cappe di aspirazione ed impianto elettrico, con misuratore di umidità. L’impianto, al momento della perquisizione, era acceso ed in funzione, e sotto le lampade c'erano nove vasi con terra umida, semi all'interno e piccolissime piantine in fase di germinazione. Nella stessa camera i poliziotti hanno scoperto anche sei contenitori con fertilizzante e materiale necessario per la coltivazione, come ampolle in plastica, annaffiatoi e terriccio. In cucina, invece, gli agenti hanno sequestrato uno scatolone con all'interno alcuni barattoli di Kush (un mix tra hashish e marijuana) e due bilancini di precisione. La perquisizione è proseguita poi all'interno di un garage di proprietà di un suo amico che gli lasciava utilizzare gratuitamente lo spazio. All'interno i polizziotti hanno trovato tremila euro in contanti. Anche i soldi sono stati sequestrati perché ritenuti proventi dell'attività di spaccio. Il coltivatore di sostanza illegale è stato denunciato alla procura di Ancona.