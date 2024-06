Cerca di sfuggire al controllo, aveva con sé hashish ed un coltello a scatto: 20enne nei guai

ANCONA – Lo ha trovato una volante nei pressi della fermata dell’autobus in piazza Roma, attorno alle una di notte, mentre tentava di non far notare la sua presenza agli agenti nascondendosi dietro ad un altro ragazzo che stava come lui attendendo il bus. E’ stato prima intercettato e quindi identificato M.A. 20 anni, tunisino, il quale ha consegnato spontaneamente agli agenti un pacchetto di sigarette contenente una pallina di hashish che aveva con sé. Ma i poliziotti della volante hanno voluto effettuare un controllo più accurato, procedendo ad una perquisizione personale: così nel marsupio del ragazzo, hanno trovato un coltello a scatto con manico in legno e metallo, con lama ad anima liscia della lunghezza complessiva di 16 centimetri, che veniva pertanto sequestrato.

Il giovane, risultato già denunciato questo stesso anno per lesioni personali, dovrà ora rispondere anche di possesso ingiustificato di arma da taglio ed è stato anche segnalato alla Prefettura di Ancona per il possesso della sostanza stupefacente. Risultando residente ad Osimo, il Questore di Ancona ha inoltre disposto e firmato l’emissione a suo carico di un foglio di via obbligatorio, in quanto ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato oggi, impedirà al ventenne di ritornare ad Ancona per i prossimi due anni.