Prelievi sospetti con la carta di credito, lei denuncia tutto alla polizia. Il compagno incastrato dalla spycam

JESI - Si era recata al Commissariato di Polizia per denunciare dei prelievi non autorizzati effettuati con la sua carta di credito. Tra il 7 e il 10 maggio scorso infatti le erano stati sottratti complessivamente 460 euro presso un bancomat Unicredit. La donna, una 30enne jesina, ha dichiarato di non aver mai comunicato il PIN a nessuno e di non aver perso il possesso della carta. Gli agenti della polizia giudiziaria hanno immediatamente visionato le immagini della videosorveglianza, dalle quali è emerso chiaramente che l'autore dei prelievi era un uomo. Si tratta di un pesarese di 35 anni, convinvente della vittima, che ora è stato denunciato e dovrà rispondere di utilizzo indebito di carta di credito.

Le indagini

Attraverso verifiche nei database, gli investigatori hanno scoperto che l'auto era intestata alla stessa donna, suggerendo che i prelievi fossero stati effettuati da un familiare che utilizzava il veicolo. I sospetti si sono presto trasformati in certezze: le indagini hanno confermato che l'uomo alla guida dell'auto era il convivente della donna, che era pienamente consapevole della denuncia presentata nei giorni precedenti ma aveva omesso di riferire la verità per ottenere un vantaggio economico. Convocato al Commissariato, l'uomo è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria competente per l'uso improprio della carta di credito.