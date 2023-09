Passeggia in città nonostante il divieto di accesso alle aree urbane: denunciato un 28enne

FALCONARA -I Carabinieri di Falconara hanno denunciato un 28enne, residente in città, per la violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane.

I militari, nella mattinata di giovedì 31 agosto 2023, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane in pieno centro nel Comune di Falconara Marittima, intento a passeggiare all'interno delle aree alle quali gli era stato vietato l'accesso, dal 16 giugno 2023, con provvedimento adottato dal Questore di Ancona. Il Divieto di Accesso alle Aree Urbane era stato emesso, in data 13 giugno 2023, per motivi di sicurezza pubblica ed a seguito di proposta avanzata dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima.